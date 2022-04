FORMATION

- Ecole Centrale de Lyon: Ingénieurs Généraliste (double diplôme)

- Université Jiaotong de Shanghai: Master en Ingenierie Financiere

- Université Jiaotong de Shanghai: Licence de Mathématiques et Mathématiques Appliquées



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Opera Solutions: analyse de données; Génération de code pour développer l'interface utilisateur et le processus d'assurance de la qualité avec SAS and Python

- Stage d’application à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)



INFORMATIQUE: Matlab; SAS; SQL; Python

LANGUES: Chinois , Français , Anglais

CERTIFICAT: CFA - Niveau III candidate

VIE ASSOCIATIVE: Jeunes Ambassadeurs de Lyon en 2009