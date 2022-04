Yana NOVIKOVA

Bonjour,



Je suis une personne très dynamique et active. Depuis 2013 j'ai choisi de me spécialiser dans marketing et communication. Actuellement, je possède 2 ans d'expérience dans ces domaines. La pratique courante de trois langues (anglais, russe, français) me permet de m'adapter mieux aux aléas du métier.



Si vous êtes en train de chercher un collaborateur motivé, actif et passionné de métier de communication, n'hésiter pas de me contacter =)



Mes compétences :

Communication

Sponsoring

Sondages

Logos

Réseaux sociaux

Google analytics

Conception graphique

Étude de marché

Marketing

Adobe Photoshop

Gestion de projet

CRM analytique

Gestion du stress

Newsletter

Benchmarking

Plan média

Blogging

SPSS

Communication événementielle

Webmarketing