Yann AIRAUDO

ABM GROUPE est la conduite du changement et l'organisation 1998. Il englobe les structures suivantes :



- ABM pour la formation professionnelle

- CONSEIL PROFILS pour l orientation et l?emploi des adultes salariés: Bilans de compétences et l accompagnement VAE , l outplacement et les cellules de reclassement .



ABM GROUPE propose ainsi une solution ressources humaines complète et adaptée pour accompagner entreprises et salariés aux différents moments de leur vie professionnelle.



En quelques chiffres en 2008 ce sont plus de 250 bilans de compétences, 50 accompagnements VAE, 2500 journées de formations, et 500 accompagnements de demandeurs d emplois qui ont été gérés par nos équipes.





Les activités de GROUPE ABM sont :



- DIAGNOSTIC MOBILITE INTERNE

- BILANS DE COMPETENCES ET VAE

- FORMATION PROFESSIONNELLE

- CELLULE DE RECLASSEMENT

- ASSISTANCE PSE

- ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

- GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX



Mes compétences :

MBTI

Microsoft office

Mind mapping

Outplacement

Bilans de compétences

VAE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Accompagnement au changement