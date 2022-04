Yann AUFRERE

Ingénieur, Je dispose de 11 ans d’expérience dans le domaine agro-alimentaire, plus particulièrement en pâtisserie industrielle et restauration.

j'ai au cours de mes différentes expériences développé des compétences en gestion de service et d'entreprise.

J'ai eu a encadrer jusqu’à 100 personnes et gérer des budgets de 1 à 10 millions d'euro annuel.

J'ai 8 années d'expérience dans le domaine des achats et de la logistique en contrainte alimentaire et 5 dans la gestion de production et de la qualité.



Mes compétences :

logistique

achat

Gestion de la production

ERP

Réglementation et organisation du transport

Norme ISO 9001

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Management de la qualité

Management de transition

Microsoft Office

Management opérationnel