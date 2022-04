Yann-Benoit DUPUY

MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Dans la vente :

2007-2008

RBI national – BCBGMAXAZRIA :

-Merchandising sur le réseau national

-Training et Intégration des directeurs de magasin

-Trouble shooter

-Recrutement

-Formation continue des équipes de vente

-Préventions et pertes (mise en place d’outils de contrôle)





2003-2007

Directeur de magasin -GROUPE VIVARTE ANDRE SA :

-Management :encadrement, évaluation, recrutement

-Gestion-administration:budget,indicateurs commerciaux

-Merchandising

-Chargé de recrutement pour PARIS OUEST





2001-2002

Responsable commercial – AXARA :

-Achats collections (prêt-à-porter et accessoires) – pour succursales et corners

-Négociations et mises en place des contrats avec les Grands Magasins (Galeries Lafayette et Printemps)

-Conseils en management, recrutement, mise place des normes et standards de la société



1999- 2001

Directeur de magasin – GROUPE RIU AUBLET :

-Management : encadrement, réalisation des objectifs

-Merchandising : formation, agencement et suivi des stocks

-Gestion/administration : recrutement, évaluation et suivi



1997-1999

Directeur Associate - GAP INC. :

-Management : encadrement, réalisation des objectifs

-Merchandising : formation aux normes et standards internationaux, agencement et suivi des stocks

-Gestion/administration : recrutement, évaluation et audits



1992-1994

Responsable de Magasin - GOZZI (prêt-à-porter masculin) & BULLE (prêt-à-porter féminin) :

-Gestion du point de vente…

-Encadrement

-Etalagiste



Dans la communication :

2008-2010

Assistant Relations Presse en Free-lance

-Evenementiels pour differentes marques

-Redactions des communiqués de presse

-Prospection de nouveaux contrats

1995-1997

Assistant Relations Presse - CNCC (Agence conseil en relations publiques)

-Elaboration fichier presse

-Organisation d’événementiels

-Rédactions communiqués de presse



MA FORMATION



1992-1994 – BTS Action Commerciale

1991-1992 – Architecture d’intérieure Paris 10ème

1990 - Baccalauréat série G3



Mes compétences :

Achats

Collections

Commercial

Directeur régional

merchandiser

Mode

Textile