Yann BUSTOS

Hyperbolyk est une plateforme de mise en relation entre les Organismes de Formations Professionnelles et les clients Entreprises (ou particuliers). Une plateforme qui reprend les codes actuels du e-commerce : expérience utilisateurs, choix, prix, comparaison, simplification, sécurisation.



Dans le monde de la formation, Hyperbolyk est une plateforme d'intermédiation nouvelle génération qui permet de mettre en relation les entreprises et les organismes de formation professionnelle. L’entreprise trouve et réserve en quelques clics la session de formation en inter-entreprises de son choix grâce à une large catalogue de formations. L’organisme de formation augmente sa visibilité sur internet et les possibilités d’entrer en contact avec des clients.

Ainsi un centre de formation peut, après s'être inscrit gratuitement, déposer de 1 à 3 places de formation pour chaque stage inter-entreprises ouverts. Et ceci pour un nombre de stages illimités. L'organisme de formation peut proposer des offres remisées (de types « last minute » ou « earlybird »). Pour chaque formation vendue en ligne, une commission est facturée par la plateforme à l'organisme de formation.

Hyperbolyk propose également une offre Premium, incluant une fonction « courtage en formation ». Les entreprises peuvent, si elles ne trouvent pas la formation recherchée, être contactées par téléphone ou déposer une « demande de devis en formation » qui est diffusé auprès des organismes de formation Premium sous forme de leads.

La géolocalisation des formations, un annuaire de référencement et de présentation des organismes de formation et un blog collaboratif complète la plateforme.



En créant un espace e-commerce entièrement dédié à la formation professionnelle, Hyperbolyk offre donc un nouveau levier commercial pour les organismes de formation de toutes tailles qui souhaitent diversifier leurs canaux de ventes et augmenter leur visibilité. Coté bénéfices clients entreprises, Hyperbolyk offre une nouvelle solution d’achats avec comme objectifs le choix, le gain de temps, le gain d’argent, et l’expérience client.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des compétences et des carrières

Gestion des carrières & de la mobilité

Accompagnement du changement individuel et co

Formation RH

Développement des compténces et des motivations

Ingénierie de formation

Ingénierie Rh

Conseils aupres des managers de proximité

Accompagnement

Ressource humaines

GPEC

Motivation

Lyon

Partenariats stratégiques