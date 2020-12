Yann GAINCHE

Consultant, expert sur System Center et Active Directory



Missions d'architecture et de conseil sur les technologies Microsoft System Center et Active Directory. Conception de modèles de délégation sécurisés pour Active Directory.



MVP Operations Manager entre 2005 et 2017, j'interviens régulièrement pour animer des sessions techniques lors d'évènements tels que les Microsoft Techdays.



Je suis également modérateur des forums Technet Microsoft et du forum du laboratoire Microsoft de Supinfo.



Mes compétences :

System Center Data Protection Manager

System Center Orchestrator

System Center Operations manager

System Center Configuration Manager

Active Directory

SQL Server

Windows PowerShell

System Center Servive Manager

Windows Server (NT4 -> 2019)

Microsoft Identity Manager