Yann JACOB

Après des études de Beaux Arts et fac d'Arts Plastiques en Bretagne, j'ai tout quitté pour la région parisienne, et un nouveau depart dans le domaine de l'électronique et informatique.

En 1985 j'entre chez Apple France en tant que technicien de maintenance sur imprimantes et scanners. Viendront ensuite les Mac et plus particulierement les PowerBook dont j'ai assuré le suivi technique de la gamme entière.

Après diverses évolutions dans le domaine du support technique hardware, de la formation des partenaires et agents des supports techniques européens (France, UK, Irlande), j'ai intégré Apple Europe en tant qu'ingénieur qualité pour les Centres de Réparation Centralisés d'Apple (Allemagne, Hollande et UK).

En complement, j'ai aussi mis en place le process de test automatisé utilisé pour le reconditionnement des portables et unités centrales (UK).

Après fermeture des Centres de Réparation Apple, j'ai évolué vers une activité similaire d'ingénieur qualité dans le domaine des pièces et fournisseurs (carte mères, LCD, etc...)

J'ai enfin rejoint l'equipe WW Field Traning, afin d'assurer la redaction des manuels techniques de réparation, ainsi que les spécifications et beta tests des diagnostics de service.

Ayant décliné l'invitation de déménager en Californie je quitte Apple en janvier 2014.

Mon profil complet est dispo sur Linkedin.com.



