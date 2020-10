Yann VAN TROOST

Passionné par le Tourisme, j'ai mis à profit mon expérience en management et gestion de la relation client au service de Voyage Privé et Air France.com



Mon vécu opérationnel sur le terrain m'a permis d'intégrer une culture systématique du résultat.



Ce pôle tourisme était composé de 2 équipes soit 55 conseillers et 5 encadrants de proximité.



Mes missions étaient : Piloter, Animer, Superviser et fixer des objectifs.



Cette expérience m'a conduit à pérenniser et optimiser la satisfaction client.



J'ai toujours été amené à travailler en équipe, c'est un moteur de motivation essentiel.



Mes compétences :

Centre d'appel

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Organisation du travail

Analyse des besoins

Amadeus CRS

Management