Yannick LE CAM

•10 ans dans la pub cinéma (assistant de production, assistant réalisateur)

•5 ans régisseur photo

•2 ans assistant réalisateur stagiaire (Mehdi Charef, Robert Enrico et Costa Gavras)

•3 ans attaché de presse dans l'édition

•5 ans rédacteur en chef du magazine Les 3 Mondes

•Animateur d'une émission de spiritualité mensuelle de 2 heures pendant 3 ans sur Radio Ici & Maintenant (Paris)

•Création d'une société de production au Québec Socrate Productions en 2001

•Scénariste et co-réalisateur de 13 émissions de 52' Des valeurs à Vivre au Québec

•Adaptation rédactionnelle Des valeurs à vivre pour le magazine Vivre (Québec) et Les 3 Mondes (France)

•Adaptation radiophonique Des valeurs à vivre pour Radio Ville-Marie (Montréal)

•Animateur et formateur de la méthode T.C.A.P. pour l'Europe francophone depuis 2003

•Auteur du livre ABC de la Pensée créatrice (Grancher, 2007)

•Président-fondateur de l’Université Libre des Valeurs

•Auteur du livre Illimitez-vous ! (Viamédias, 2009)

•Co-animateur (radio médecine douce) d'une émission mensuelle sur la loi d'attraction



Mes compétences :

Réalisation