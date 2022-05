Yohann TANGUY

Kodeva accompagne les petites et moyennes entreprises autour des nouveaux usages du numériques



Notre objectif est de vous accompagner dans la mise en place de vos projets, en apportant une expertise et une solution adaptée, performante et évolutive. (Ouverture de SI, Applications mobiles/Web métiers).



// 15 ans d'expériences : de l'intégration de données à l'architecture d'application en passant par le développement, la maintenance, la gestion de projets.



J'ai acquis une expertise dans le développement .NET, l'intégration de données, la gestion de projet.



Les différents projets réalisés, chez des clients grands comptes (Web, Mobile, CLient Lourd) me donne une vision d'ensemble des problématiques . Ces diverses expériences me permettent aujourd'hui d'apporter la meilleure réponse à vos projets.



Ma vision : "S'appuyer sur des logiciels, des composants éprouvés pour développer vos solutions de demain."



Vous voulez en savoir plus sur Kodeva,

Vous avez un projet

Vous avez des besoins de prestations ponctuelles (Audit, conseil, suivi de projet)



N’hésitez pas à venir échanger.



Mes compétences :

.NET / Compact Framework

Oracle

SQL Server

HTML5

ASP.NET MVC

Windows mobile

PHP

C #

SQLite

PhoneGap

PL/SQL

JQuery

Entity Framework

CSS 3

ASP.NET

OData

Restful

Bootstrap

AngularJS

Gestion de projet

BreezeJS

Architecture logicielle

Talend

MySQL

Cordova

Microsoft .NET

Architecture SI

Microsoft Visual Studio

Architecture informatique