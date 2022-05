J'ai plus de 6 ans d'expérience en tant qu'Office Manager et Coordinatrice Vente et Administration trilingue anglais/japonais et plus de 5 ans d'expérience professionnelle au Japon.



Mes diverses expériences témoignent de ma capacité d'adaptation.



Mes compétences :

dynamique

Esprit d'équipe

Organisée

polyvalente

Réactive

Sens du contact