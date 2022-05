Yolaine MAUDET

On pense souvent qu’en étant à l’intérieur même d’une organisation, on est le plus apte à mettre en mots sa pensée, son histoire, ce qui nous différencie. Mais parfois, un regard extérieur, une approche inexplorée, un ton distinct, font toute la nuance entre un texte que l’on lit et un texte que l’on s’approprie. De même que l’on peut écouter sans entendre, on peut lire sans retenir !



La multiplication des moyens écrits par lesquels nous pouvons communiquer a donné lieu à de nouvelles règles, de nouveaux codes : des 140 caractères de Twitter, au communiqué de presse, en passant par un statut Facebook ou du contenu pour le web, chaque moyen doit converger vers un même objectif : se faire comprendre et se faire entendre ! Car les mots ont une voix, et chaque organisation doit trouver la sienne !



Trouver la bonne personne qui saura mettre en mots vos idées, ou améliorer l’efficacité de vos contenus écrits n’est pas chose simple. C’est un peu comme choisir son psy : quelqu’un à qui l’on va parler parfois longtemps, qui va vous poser pas mal de questions et chercher le meilleur de vous-même. Et cela nécessite un élément majeur : la confiance, donc trouver la personne qui vous comprendra le mieux !



Mes compétences :

Wordpress

Microsoft Office

Rédaction

Audit en communication

Relations Presse

Médias sociaux

Conception-rédaction

Rédaction de contenus

Rédaction web

Relations Publiques