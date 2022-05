Yolaine MONDAIN/BOUCHERY

Une nouvelle aventure : Co-créatrice du concept sowishes.com



Une expertise :

Former les publics par l'expérimentation du terrain professionnel et le partage des expériences. Raison pour laquelle j'ai créé un nouveau concept web : sowishes.com. L'opportunité de développer mon expertise sur le web marketing.



Une philosophie :

Accompagner votre progression en s'appuyant sur votre vécu professionnel et personnel.

Chacun se construit à partir de l'analyse de ses expériences.



Un souhait :

Diversifier les rencontres afin de multiplier les échanges sur les pratiques professionnelles.



Mes compétences :

Création d'activité sur le web

Merchandising point de vente

Communication

Marketing

Pédagogie

Accompagnement

Formation