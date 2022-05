Yolande DOPPLER

MES ATOUTS



¨ Relationnel : facilité de contact, de communication et de conseil, empathie, simplicité, esprit d’équipe, souriante

¨ Esprit de rigueur : méthode et respect de la confidentialité des affaires, professionnalisme

¨ Implication : collaboratrice avec un sens aigu des responsabilités, dynamique, polyvalente, esprit d’initiative

¨ Organisation : organisation méthodique du traitement du travail



MES OBJECTIFS



¨ M’imprégner de la culture de l’entreprise



¨ M’intégrer à une équipe et animer celle-ci autour des valeurs de l’entreprise afin d’atteindre les objectifs, dans un esprit commercial et de satisfaction de la clientèle











Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows

Internet