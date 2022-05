Yolande GARCIA

"Donner du sens et placer l'utilisateur au coeur des dispositifs digitaux" est l'idée-force de mon parcours digital depuis plus de 20 ans.

En 2016, elle trouve toujours écho dans des problématiques de transformation digitale, de content et data-driven marketing, d'expériences clients innovantes ou encore de transmédia.



Mes compétences :

Direction de projet

Account management

Management d'équipe

Smart data et analytics

E marketing

Stratégie digitale

Communication

Expérience utilisateur

Brand content

Localisation

Conseil éditorial