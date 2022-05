Yolène LE BLANC

Angevine , de retour, près d’ANGERS je me suis principalement investie pour contribuer à favoriser le développement de l' activité claquettes pour l'Anjou notamment au service de certaines formes d'Handicap.



Mon choix s'est porté parallèlement sur la communication en tant qu'animatrice radio ,partant à la rencontre des acteurs culturels Angevins avec l'émission mensuelle Les coulisses de l'art pour Radio G.



D'où la:

Création de deux sites accessibles sur :

http://www.claquettes49.com/

Et

http://lescoulissesdelart.blogspot.fr/

Avec podcast de mes 35 émissions mensuelles.



Vous pouvez me Contacter au: 06.41.82.20.72 et/ou: yolene60@hotmail.com





Mes compétences :

Accueil

Communication

Dynamique

Patiente

Pédagogue

Ponctuelle

Sérieuse