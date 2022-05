Zaoua MERAKCHI

ACCOUNT MANAGER TELECOM ET RESEAUX NEXTIRAONE DEPUIS 1999

Profil chasseur

Prescipteur CISCO



Secteur ME IDF.

Présentation et négiociation des offres.

En charge du développement du parc et de la conquète de nouveaux clients en assurant la promotion de l'ensemble du catalogue Nextiraone.

-l'insfrastructure, sécurité, cloud (Netapp)

-la donnée, la vidéo (système de visio-conférence, et, système de vidéo surveillance)

-les IPBX et leurs applicatifs (amélioration accueil client, optimisation du poste de travail...),

-l'hebergement (virtulisation des serveurs)

- Audit des coûts télécom.

- Prescripteur CISCO

Réalisation des objectifs, reporting.





Expériences professionnelles: Editeurs de logiciels (clients serveurs entre autre )

- POWERSOFT SYBASE

- SYNON : Responsable du plateau Centre de contacts

- MICROSOFT

- NOVELL



Maîtrise des outils de chiffrages :entre autre

ACTIS (ALU)

Certification ALU VOIP / DATA

Formation Netapp

Formation CISCO LAN



Mes compétences :

Cloud

Data center