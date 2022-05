Zélie FRUCHART

Titulaire d'un Master 2 en droit de l'entreprise mention droit social et forte de différentes expériences dans les ressources humaines je suis à la recherche d'un poste dans le domaine des relations sociales.

Je maîtrise les différents droits présents dans l'entreprise tels que le droit du travail, les relations sociales, l'hygiène et de la sécurité, le droit des sociétés, le droit fiscal ou le droit des procédures collectives.

Ma formation, ainsi que mes expériences professionnelles m'ont également permises d’appréhender différents domaines des ressources humaines tels que la rédaction et la rupture du contrat de travail, les relations sociales ou la formation professionnelle.

Mes expériences professionnelles et universitaires m'ont permises d'acquérir un bon sens du relationnel, des qualités rédactionnelles et d'organisation ainsi que le goût du travail en équipe.