* 4 ans d'expériences professionnelles dans le marketing opérationnel.

Je participe largement à la mise en place des opérations marketing correspondant au plan en développant la PLV, les promotions, dans le respect des délais et des coûts.



* Expérience dans le développement et la mise en œuvre de:

► Stratégie et plans marketing,

► Campagnes créatives,

► Études de marché,

► Activités / événements promotionnels,

► Promotion commerciale,

► Visual merchandising / affichages,

► Site Web,

► Développement de nouveaux produits,

► Événements commerciaux, salons professionnels



* Compétences transversales de projet marketing



* Trilingue en français, anglais et espagnol, je suis disposée à travailler dans un poste de Marketing dans un environnement international.



* Master International de Management (Crédits ACCSB et EQUIS), AUDENCIA Business School (France).



Veuillez me contacter pour plus d'informations: jouennez@gmail.com



Zénaïde Jouenne



Mes compétences :

Marketing

LinkedIn

International

Chef de projet

Cosmétiques

Réseaux sociaux

Chef de produit

Business