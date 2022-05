Zhen BEURIER

Je m'intéresse aux langues et je veux partager ma passion. De formation en langues, j'enseigne le Chinois et l'anglais.



Enseignante remplaçante, j'enseigne l'anglais à Lyon. J'ai aussi été professeur d'anglais en Chine.



J'ai été professeur du Chinois à l'École Supérieure des Technologies et des Affaires à Belfort.



Je suis aussi traductrice.



I Traductrice et formatrice du chinois au Service Asie de la Direction des Relations Internationales de la Région Rhône-Alpes du février au juillet 2009:



II Traductrice à la Cellule « Coopération internationale » du conseil général du territoire de Belfort



III Traductrice anglais/chinois et formatrice d’anglais à la Compagnie des Eaux de Baoji (Shaanxi)



Mes compétences :

Traitement des eaux