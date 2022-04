Le judo et les classes préparatoires m'ont donné le goût du défi tandis que l'aviron et l'université ont developpé mon sens de l'équipe. Les années au sein des prestigieux groupes Fairmont et Marriott ont affuté ma proactivité et mon efficacité.

Aujourd'hui disponible pour l'élaboration des nouveaux rêves de vos invités et investisseurs, je reste à l'écoute.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Sport