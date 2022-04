Abdoulaye FOFANA

Après des études dans les métiers de la finance et du contrôle, j'ai intégré le cabinet Mazars & Guerard où pendant 5 ans j'ai effectué des missions de CAC et de conseil en France et à l'international auprès d'une clientèle de Grands comptes (BNPParibas, Dexia, Crédit Agricole,...).

J'ai par la suite effectué un passage dans la Banque pour exercer le métier d'auditeur interne puis de chef de projet.

Par la suite j'ai rejoint le cabinet Sia Conseil pour réaliser des missions de définition ou de révision de stratégie opérationnelle (restructuration des activités de marché de la SGCIB et de NATIXIS), de transformation (transposition de la règlementation MiFID, ...)

Actuellement je suis chef de projet au sein de AFH Services pour lequel j'interviens en France et à l'international sur des projets de création de banque, de consolidation d'organisation existante en termes de gestion des risques, de LAB, restructuration de la filière commerciale, de refonte du dispositif de recouvrement (outil et organisation), ...



Mes compétences :

Conseil

Audit

Lutte anti-blanchiment

Finance

Assurance