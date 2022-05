Valérie SUCRET

Destinée aux métiers de la banque, c'est finalement dans l'assurance, au sein d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire et au service d'une corporation que se construit ma carrière.



Exerçant au sein du Comité de Direction, j'ai en charge aujourd'hui de définir et proposer les orientations stratégiques de la mutuelle, ainsi que de gérer les projets clés y afférent.

Dans ce cadre, je définis notamment la politique partenariale et assure les réprésentation et relation avec les institutions publiques et privées, civiles et sapeur-pompier.

Sur un volet plus opérationnel, le développement des offres de produits et services fait partie de mon champ d'actions.



Plus qu'oeuvrer pour le développement d'une structure, j'ai l'opportunité de contribuer à la construction d'un véritable écosystème social pérenne et performant dédié à une corporation.