Abdoulaye NDIAYE

L'action est ma passion, le terrain, l'opérationnel, mon domaine de prédilection.

J'aime mettre mon envie, mon enthousiasme, ma passion, ma personnalité, mon expertise, ma compétence, mon goût pour le conseil et le service, mon sens relationnel, et mon engagement au service d'une aventure humaine et professionelle pour satisfaire les clients internes et externes de mon établissement.



Spécialités:



Sourcing, Négociation, Achat des denrées alimentaires

Mercuriale comparative des fournisseurs alimentaires

Référencement des fournisseurs

Audits des fournisseurs

Gestion des non conformités et des avoirs

Elaboration des plans d'actions correctives



Mise en conformité réglementaire en F&B

Mise en place des procédures HACCP

Mise en place du PMS

Agrément sanitaire

Management et formation du personnel de production à l'hygiène alimentaire

Suivi des analyses bactériologiques des aliments: Analyse, interprétation, et mise en place des actions correctives.

Conseil, accompagnement, et assistance en hygiène et sécurité des aliments en restauration commerciale et collective



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement

Créativité

Développement durable

HACCP

Hôtellerie

Hôtellerie de luxe

Hygiène

Innovation

législation alimentaire

Luxe

Produits alimentaires

Qualité

Reglementation

restauration