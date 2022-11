Diplômée du Master LEA en Traduction Spécialisée Multilingue option Gestion de Projets de Traduction & Technologies de l'Université de Lille 3, je suis actuellement coordinatrice de ressources pour l'équipe IT/ERP de SDL France.



SDL France recherche actuellement des traducteurs professionnels en statut freelance ayant une première expérience en post-édition ou un très fort intérêt pour développer et acquérir cette technique en plein essor.



Vous aurez l’opportunité de travailler pour le compte d’entreprises prestigieuses des domaines IT, aéronautique et industriel.



Profil recherché :

- Diplômé(e) en traduction type Master 2 en traduction spécialisée

- 2 ans d’expérience minimum en traduction et idéalement en post-édition de traduction automatique

- Langue maternelle française

- Paire de langues : anglais/français



Compétences requises :

- Excellentes compétences linguistiques

- Domaines de spécialités : Virtualisation, stockage, base de données, sécurité, ERP, CRM, systèmes de CAO...

- Connaissance des principes clés de la traduction automatique

- Maîtrise des outils de TAO suivants : SDL Trados Studio, Multiterm, Passolo, Idiom et des fonctions de vérification automatique

- Un test de traduction sera requis



Si vous souhaitez pratiquer la post-édition de façon assidue et collaborer avec le n°1 du marché, n'hésite pas à m'envoyer un message privé.



Au plaisir de travailler avec vous !



Adélaïde Mpundu.



Mes compétences :

Traduction technique

Traduction médicale

Traduction anglais français

Gestion de projet

Traduction juridique

Aisance relationelle

Coordination de projets

Créativité

Autonomie professionnelle