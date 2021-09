Adèle ECOCHARD

Diplômée de l'ISIT (Institut Supérieur de Management et de Communication Interculturels) en Master 2 de Management Interculturel, je suis traductrice indépendante pour l'anglais et l'allemand, vers le français (langue maternelle).



Mes clients proviennent de divers secteurs et mes missions de traduction et d'interprétation couvrent de nombreux domaines : jeunesse, culture, sociologie, tourisme, architecture, domaines techniques et industriels, etc.



Je suis toujours heureuse d'apporter mon aide et mon expérience linguistique à de nouveaux clients souhaitant un rendu de haute qualité.



Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter. Je recherche avant tout des missions ponctuelles en freelance (pas de poste en interne).



Mes compétences :

Traduction

Communication

Gestion de projet

Informatique

Rédaction

Karaté

Enseignement

Education