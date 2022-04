Agathe PERREAU

Ingénieur diplômée de l'école VetAgro Sup, spécialisation "ALiments Innovation et Management des Entreprises", j'ai eu l’opportunité d'enrichir mes connaissances du monde agroalimentaire grâce à mes stages, projets en partenariat avec des entreprises, interventions de professionnels…



- J'ai pu évoluer en tant que chef de projet R&D développant, entres autres, mon autonomie, mes connaissances nutritionnelles, organisationnelles que j'ai renforcées en tant que responsable d'atelier dans une TPE.



- Volontaire dans la découverte des branches complémentaires à la R&D, je me suis orientée sur des missions commerciales et qualité pour développer relationnel, technique de vente et aborder ainsi une activité "plus terrain" que le laboratoire.



- Mon goût pour la polyvalence m'a orienté actuellement sur un poste de directrice de centre dans le domaine de la santé dans lequel je gère une équipe de 60 personnes en totale autonomie.



Une polyvalence et une capacité d'adaptation à l'inconnu que je m'attache à faire grandir au quotidien. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Révision étiquettage

Management

Innovation

Marketing

Analyse sensorielle

Production

Packaging

Veille juridique et législative