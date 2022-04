Alain BURLOT

Expert - comptable, dirigeant de FID'OUEST Concarneau (ex SOCOGERE acor). Nos missions principales sont les suivantes : l'accompagnement à la transmission d'entreprise, évaluation, étude prévisionnelle; l'élaboration des états comptables et déclarations fiscales; accompagnement du développement de l'entreprise, conseils en gestion et organisation. Parmi les missions particulières, l'accompagnement pour des opérations immobilières (promotion immobilière,lotissements, marchands de biens...) est également pratiqué.



Mes compétences :

Transmission d'entreprise

Promotion immobilière