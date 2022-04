J'occupe à ce jour un poste d'ingénieur réseaux au sein de la société Alturing (anciennement Telintrans).

Ainsi, j'assure une fonction d'exploitation des agences et du datacenter de nos Clients Chronopost et Colissimo.



Dans le cadre de mes fonctions, j'interviens dans la résolution des incidents critiques pour l'activité de nos clients.



En parallèle, je réalise la conception de nouvelles architectures sur des projets majeurs et en assure la mise en production.





Environnement technique:

Firewall Fortigate/Fortimanager

Firewall Cisco ASA

Firewall Juniper Netscreen

Firewal Checkpoint

Switchs Nortel/Avaya, Extreme Networks, Cisco Catalyst et Nexus, Allied Telesys

Borne Wifi Cisco Aironet

Proxy Bluecoat SG/AV



Mes compétences :

bgp

Firewall

HSRP

Ipsec

LAN

Ospf

RIP

Routeur

SIP

Switch

Vlan

VoIP

VPN

WAN