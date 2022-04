Alain FERNANDES

Gestion des Moyens Généraux, Développement Durable et administration de parc informatique et infrastructure réseau, tels sont les ingrédients de mon quotidien. Le tout dans un secteur où haute disponibilité rime avec sécurité et confidentialité.

Un défi stimulant, valorisant et tourné vers les autres.



Mes compétences :

Gestion de parc informatique

Informatique

Développement durable

Services généraux

Gestion de projet

Banque