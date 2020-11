Alexandra PORTAIS

"C'est une chose de penser que l'on est sur le bon chemin, c'est autre chose de croire que ce chemin est le seul." Paulo Coelho



Mon parcours est riche de rencontres et d'expériences multiples.

J'ai eu la possibilité d'exprimer des compétences naturelles à l'accompagnement d'équipe, à l'animation et à la formation dans le domaine de la grande distribution puis celui du commercial, le sens des responsabilités s'étant imposé à moi lorsqu'il a fallu que je me prenne en charge bien avant l'âge requis.

Ceci étant, cela ne s'est pas passé sans remises en question importantes, avec des désirs d'explorer d'autres horizons professionnels et une forte envie d'apprendre.

Toujours tournée vers le projet collectif incluant le bien-être individuel de chacun, j'ai appris la patience et l'assertivité et surtout à aller au plus profond chercher mes ressources.

Associée à ce parcours, une vie personnelle houleuse a contribué à me décider à réorienter mes priorités et ma carrière professionnelle.

J'ai entrepris de reprendre des études pour me diriger vers la psychanalyse et le coaching.

Mes expériences personnelles et professionnelles étant de solides bases à ce désir, les formations qui ont suivies sont venues consolider mes compétences et je continuerai d'apprendre et d'expérimenter afin de toujours mieux en faire profiter les autres.



Mes compétences :

Coaching

Psychanalyse

Gestion du stress