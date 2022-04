Alexandre FAUCHILLE

Fort d'une expérience de cadre commercial de plus de huit années dans le domaine de l'agroalimentaire, j'ai successivement occupé les fonctions de manager produits frais pour la société Auchan puis de responsable des achats pour l'entreprise Pomona.



Le métier de responsable des achats et des ventes que j'occupe actuellement m'a permis de découvrir la dimension internationale et stratégique de ce poste au sein d'une centrale d'achat renommée. Responsable des achats sur plusieurs familles de produits, je possède de solides connaissances sur la gestion d'un portefeuille produit en agroalimentaire (logistique, sourcing, compte d'exploitation...). Des compétences sérieuses dans la vente de produits ultra frais et le management d'équipe viennent compléter mon profil.



Mes compétences :

Vente

Manager

Agroalimentaire

Acheteur

International

Produits de la mer