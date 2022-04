Alexandre HIDALGO

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, Major de la spécialisation "Négociation Vente" je suis actuellement en poste en tant que Directeur Régional au sein la maison joaillière dinh van paris. Après une expérience à Cannes en tant que Responsable Adjoint, puis directeur boutique avec l ouverture de la boutique Dinh van à Marseille, je possède désormais une expérience réussie dans la vente de produits d'exception et dans l ouverture de points de vente combinant ainsi le management de plusieurs unités commerciales en grands magasins (corners) et boutique en propre dans l’industrie du luxe.



Mes différentes expériences de terrain m'ont permis de comprendre les mécanismes autorisant le développement de l'activité commerciale grâce à l ouverture de trois points de vente (une boutique et deux corners en moins de trois ans à Marseille ) et la satisfaction client.



Mes compétences :

Aéronautique

COMMERCE

Communication

Communication responsable

horlogerie

Joaillerie

Luxe

Omega

Responsable boutique

Retail

Directeur régional

Management

Marketing

Merchandising

Vente

Industrie

Adobe Photoshop