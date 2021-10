Alexis RANARIVELO

Issu du milieu sportif, je me suis orienté dans le domaine du commerce et de la vente, avec une spécialisation en marketing. J'ai effectué des emplois dans ces spécialités, en cherchant à diversifier les secteurs afin d'en apprendre davantage.

Épicurien, et désirant travailler de mes mains, j'ai exercé le métier de boucher après une formation pour adultes. Cependant, les divers confinements m'ont convaincu de me recentrer dans un domaine qui me plait davantage : le vin. C'est pourquoi j'ai passé et obtenu le diplôme international du WSET niveau 2 (mention bien), et que je recherche désormais un poste de caviste.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Office

Audit

Adobe-Acrobat

Paint

Tennis

Football

Sales

Automobile

Service client

Accueil des clients

Enquêtes de satisfaction

Développement commercial

Œnologie

Fidélisation client

Marketing produit

Marketing direct

Marketing

Gestion de la relation client

Marketing sportif

Écologie