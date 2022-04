Aline BOTERDAEL

Etablir et animer un réseau , analyser, conseiller, communiquer,...



J'ai de l'expérience terrain en agriculture (polyculture élevage), des expériences commerciales réussies, des compétences en analyse technique, économique et financière.



Je suis disponible à compter de février 2014.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Étude de marché

Statistiques de l'ingénieur

Diagnostic technico-économique des ea

Réalisation de support de communication