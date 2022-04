Aline DARDY

Actuellement en poste au sein de BioMerieux, employée par l'Association Pharmacie et Aide Humanitaire, j'ai développé des compétences et expertises diverses au travers de mon parcours.



Mes expériences se sont déroulées dans le domaine de l'innovation, ce qui constitue la ligne directrice de mon parcours. Évoluer dans cette activité demande de s'adapter et approfondir des sujets techniques et scientifiques divers autour du monde bactérien.





Mes compétences :

Microbiologie

Recherche et Développement

Biotechnologie

Reflexion et methodologie