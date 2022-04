Aline DUTRAY

En poste en tant Chef de Projet depuis 2008. J'ai acquis les compétences professionnelles suivantes au cours de mes différentes expériences:

Gestion de projet

- Mise en place et lancement de projet

- Planification

- Suivi des opérations

- Coordination équipe projet

- Coordination sous-traitance (opérations terrains)



Administration/Logistique

- Suivi gestion des stocks

- Suivi des prestations des projets pour lancement

des PV de recette



Financier

- Suivi financier des activités

- Suivi de la facturation

- Mise en place de suivi des tableaux de bord

financiers

- Dans le cadre d’AFD :

En charge de la profitabilité du projet

Donneur d'ordre des jalons de facturation



Commercial

- SPOC auprès du client donneur d'ordre pour le

suivi des activités projet et la satisfaction client

- Emission des propositions coommerciales pour

opérations hors bordereaux

- Dans le cadre d’AFD :

Participation aux réponses à appel d'offre

Aide à la renégociation du contrat



Mes compétences :

3G

C

Gestion de Projet

Télécommunications