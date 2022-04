Aline FOURMENT

De formation commerciale, j'ai acquis une solide expérience dans l'organisation d'évènements professionnels, privés ou sportifs dans l'hôtellerie de luxe.



Je suis rigoureuse, soucieuse du détail et sais gérer les priorités. A l'écoute d'une clientèle exigeante, je sais faire preuve de réactivité et de capacité d'adaptation.



Je suis à la recherche d'un poste dans l'évènementiel, tel que l'organisation de séminaires, banquets, évènements sportifs, salons, sur Chambéry et sa région.



Mon métier est une véritable passion ! Rencontrons-nous vite !



Mes compétences :

Vente

Gestion administrative

Organisation d'évènements

Logistique

Administration des ventes

Gestion commerciale

Communication

Tourisme

Développement commercial

Réactivité

Luxe