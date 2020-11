Amandine GUERREIRO

L'université de Cergy-Pontoise, c'est :

- 16 500 étudiants

- 1750 personnels

- 10 sites géolocalisés sur 4 départements et 9 communes d'Île-de-France (Cergy, Pontoise, Sarcelles, Neuville, Argenteuil, Saint-Germain-en-Laye, Gennevilliers, Antony, Evry).



Nous organisons des jeux-concours tout au long de l'année pour nos étudiants et personnels de l'université via nos supports de communication (Twitter, Facebook, newsletter interne, etc.).



Nous organisons des évènements institutionnels tels que la cérémonie de remise des diplômes, la journée festive de rentrée, la journée des personnels, pouvant accueillir jusqu'à 8 000 participants.



C'est dans ces différents cadres que nous développons des partenariats porteurs de valeurs positives. En contre partie, nous vous proposons une visibilité personnalisée de votre image de marque sur une multi-cible.



Ils nous ont fait confiance: Fun Radio, le Centre Commercial Régional des 3 Fontaines, le Block'Out, la maison des éditions Marabout, etc.



J'espère à bientôt pour de prochains échanges.



Mes compétences :

Sponsoring

Evénementiel

Partenariats