Amandine THENOT.

En poste au sein de l'entreprise Aldes depuis 2011, je suis actuellement en charge des actions de communication événementielles pour le groupe, au sein de la cellule Communication Corporate.



Communication

- Communication externe = > création de supports, veiller au respect de la charte graphique, vidéos produits, événements divers (salons professionnels, events clients);

- Communication interne = > organisation de séminaires, events internes, outils de communication;

- Communication digitale = > création d’applications digitales.



Relations Presse, Relations Publiques :

- Organisation d’événements presse;

- Mise en place et refonte des outils de relations presse;

- Promouvoir l’image de l’entreprise auprès des clients et des publics tant externes qu’internes.



Gestion de Projet et Management :

Gestion globale de projets et management transversal des équipes associées.



Marketing

- Marketing Opérationnel :

Plan produit - définition du packaging et des offres packagées;

Plan communication - promotion des ventes;

Gestion de médiaplanning;

Suivi de budgets clients.

- Marketing Direct :

Prospection ciblée;

E-mailing et phoning;

Création et mise à jour de bases de données.





Mon ambition : manager des projets, leur donner une véritable envergure dotée de sens et d'efficacité.



