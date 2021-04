Amelie DAVIGNON

Professionnelle des RH avec plus de 15 ans d'expérience dans des contextes de réorganisations et transformations.

Aujourd'hui, VP HR de SPORTFIVE France, je suis en charge de la transformation sociale et culturelle de l'Agence après y avoir mis en place le service RH lors d'une précédente expérience dans l'Agence (de 2008 à 2015).

Au cours de mon parcours professionnel, j'ai précédemment évolué en tant que Responsable RH de Lagardère Sport et Entertainment, société holding de SPORTFIVE puis DRH Adjointe du Pôle Numérique de Lagardère Active (devenue Lagardère News).