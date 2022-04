Amélie MERCIER

Diplômée d'un DESS Contrôle de gestion et audit interne, j'ai 10 ans d'expérience professionnelle dont 6 ans en tant que contrôleur de gestion et 4 ans en tant que gestionnaire Actif-Passif.

Forte de mon expérience chez PSA Peugeot-Citroën et chez BNP Paribas, mes compétences clés sont les suivantes :



• Reporting et suivi d’indicateurs

• Pilotage opérationnel : coordination de projet, de reporting, de budget

• Contrôle : financier, budgétaire, interne

• Gestion financière

• Maîtrise des systèmes d’information



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités dans le Grand Ouest : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance

Audit

ALM

Système d'information