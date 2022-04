Amélie ROSE

Responsable R&D et support technique je m'implique aujourd'hui au sein d'équipes internationales afin d'apporter des solutions aux professionnels de l'agro-industrie. Je coordonne l'ensemble des étapes de développement projet depuis la veille scientifique, les essais en laboratoire et la formation des équipes commerciales.



J'interviens régulièrement auprès de clients afin d'apporter un soutient technique et comprendre leur problématique.



Mes compétences :

Veille scientifique

Recherche et Développement

Support technique

Gestion de projet