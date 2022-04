Amélie TOULLEC

J'ai développé un profil polycompétent à l'aide de ma formation supérieure commerciale et de ma spécialisation en management des entreprises.



Aujourd'hui je souhaite développer et responsabiliser mon expérience en intégrant un poste de responsable d'équipe commerciale ou de relation clientèle.



Mes compétences s'étendent sur trois axes principaux qui sont le commerce (relation clientèle, vente, prospection, conseils...), la gestion administrative ( établissement des comptes annuels et trimestriels de copropriétaires, animation de réunion, accueil téléphonique , rédaction et envoi de courrier, classement, archivage, planning RDV, le traitement des relances clients pour les impayés...) et le management (recrutement de candidats pour devenir intervenant pédagogique, traitement des mails candidats et clients, responsable de centres pour les stages en groupes d'élèves...)



Mes compétences :

Pack Office

Internet

Logiciel Aramis

Logiciel sphinx

Gestion du stress

Responsable

Gestion des priorités

Leadership

Sens du relationnel

Flexible

Bar

Gestion des conflits

Esprit d'équipe

Dynamique