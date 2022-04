Amelie TOUZART

« Être créateur de perspectives », telle est l’ambition du Groupe Ramery depuis sa création en 1972.

45 ans plus tard, l’entreprise, portée par ses 3000 collaborateurs, compte aujourd’hui parmi les 15 premiers acteurs français de BTP et affiche un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros.

Le Groupe Ramery s’est diversifié autour de 5 expertises complémentaires pour apporter à ses 3300 clients, publics et privés, des solutions multi-métiers essentielles à la réalisation de leurs projets. Après avoir conquis les Hauts-de-France, la signature Ramery s’est imposée comme une référence sur d’autres territoires (Ile-de-France, Rouen, Cherbourg, Caen, Nantes, Angers, Bordeaux, Biarritz, Algérie, etc..).

Fort de ses spécificités métiers et des talents de ses collaborateurs qui sont sa première richesse, le Groupe envisage l’avenir avec enthousiasme.

Résolument ancré dans les territoires, Ramery contribue activement à leur développement tout en veillant attentivement à son impact social, économique et environnemental. Conscient de l’effet de ses actions sur le monde qui l’entoure, l’entreprise a choisi de s’inscrire dans une démarche volontariste de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Nos équipes, nos clients et nos partenaires partagent tous la même culture d’excellence, de réussite et de proximité. Ensemble, nous continuons de créer de nouvelles perspectives, capter de nouveaux marchés, inventer de nouvelles solutions toujours plus performantes, pérennes et écoresponsables.



Si vous avez envie de rejoindre l'aventure Ramery, consultez toutes nos offres d'emploi sur notre site internet:Array.



