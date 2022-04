André LE ROUX

Après une carrière en entreprise, notamment en société d'études, je me suis tourné vers l'enseignement et la recherche.



Mon domaine de recherche est centré sur la persuasion avec un intérêt pour :



- la persuasion, l'efficacité publicitaire et sa mesure,



- la contrefaçon de marque et l'imitation : définition et formes de contrefaçon et d'imitation, critères d'identification par le consommateur, motivations à l'achat, profils de consommateurs, implications pour la marque copiée et pour les stratégies de marque.





Mes compétences :

Analyse statistique

Stratégies de Marque

Comportement du consommateur

Gestion de Marque

Études marketing

Communication

Publicité

Analyse de données

Contrefaçon et Imitation