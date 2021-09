Angélique CASSET

Après 16 ans d'expériences dans le secteur du tourisme dont six en tant que commerciale, j'ai repris le chemin de l'Ecole pour valider un Bac+3 Responsable de Projets Marketing et Communication à l Ecole Sup Exup-Eficom.



Aujourd'hui, je recherche un poste de chargée de projets ou commerciale dans l'événementiel ou le tourisme.

Je privilégie un poste polyvalent, autonome au sein d'une équipe avec un contact clients et des missions variées.



Mes atouts : organisée, adaptation rapide, polyvalente, sens du contact.