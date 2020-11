Anne-Camille FAVRET

Spécialisée en marketing et développement international je suis actuellement Account Development Manager pour le marché Italien chez Evaneos (French Tech Next 40).



Trilingue français/italien/anglais (+ espagnol professionnel), et diplômée en Management International, mon parcours universitaire et professionnel en France et à l'étranger m'a notamment permis d'acquérir des compétences spécifiques au développement des entreprises à l'export.



Je reste à l'écoute des opportunités du marché, n'hésitez donc pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur mon parcours et sur mon projet professionnel.