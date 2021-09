Anne LANDRE

Besoin d'un accompagnement, d'une formation ou d'une certification en Qualité afin de développer ou de consolider votre activité commerciale ?

Besoin de structurer votre organisation interne ?

Besoin de simplifier votre système Qualité ?



Si vous voulez une réponse globale, rapide, efficace ...

Si vous voulez vivre votre certification comme un véritable projet d'entreprise...



Je peux répondre à votre attente :

* Par mon pragmatisme - 20 ans d'expérience terrain dans les démarches Qualité en industrie agro alimentaire : Qualité, recherche et développement, directions d'usine



* Par mon expertise - Auditrice IRCA, IFS, BRC, ISO 22000 (catégories : viandes, poissons, produits laitiers, fruits et légumes, céréales, boulangerie, pâtisseries, confiseries, snacks, produits déshydratés, compléments alimentaires, produits combinés - Tous secteurs technologiques)



D'une action ponctuelle à un accompagnement dans la durée, ma démarche est soucieuse de votre rentabilité et viendra en appui de tous les services de votre entreprise



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Management

Audit

Agroalimentaire

Hygiène

Formation